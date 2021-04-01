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Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı!

'de ’nin en yüksek barajı olacak ve HES inşaatında gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 275 metreye ulaştı!

Barajlar Hidroelektrik Santraller Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yapımı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın 3'üncü, 'nin en yüksek barajı olacak inşaatının güncel fotoğraflarına yer verildi.

Yusufeli Barajı'nda gövde beton döküm çalışmasının devam ettiği kaydedilen paylaşımda, 4 milyon metreküp beton dökülmesi planlanan barajın gövde inşaatında 3 milyon 953 bin 655 metreküp betonun döküldüğü ve gövde yüksekliğinin 275 metreye ulaştığı bildirildi.

Toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak 'in ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlaması planlanıyor.

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