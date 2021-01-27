Yüzde 96'lık bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı'ndan tarihi rekor!

2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 4 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Barajın 4 milyon metreküplük gövde beton çalışması bu alanda bir rekoru getirirken, gövde beton çalışmasının yüzde 96'lık bölümü tamamlanmış oldu.