27 Ocak 2021, Çarşamba
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Yüzde 96'lık bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı'ndan tarihi rekor!

2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan 'nda tarihi bir rekora imza atıldı. Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajın gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 4 milyon metreküp seviyesine ulaştı. 4 milyon metreküplük gövde beton çalışması bu alanda bir rekoru getirirken, gövde beton çalışmasının yüzde 96’lık bölümü tamamlanmış oldu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2021
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Yüzde 96'lık bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı'ndan tarihi rekor!

'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan 'nın gövde yüksekliğinde sona gelindi. Barajı inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak bir rekora imza atıldı.

'in ilçesinde üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak.

Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor.

2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 4 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Barajın 4 milyon metreküplük gövde beton çalışması bu alanda bir rekoru getirirken, gövde beton çalışmasının yüzde 96'lık bölümü tamamlanmış oldu.

Öte yandan son alınan bilgilere Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 271 metreye ulaşır, gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kalmıştı.

Kurulu gücü 558 MW olup olan Yusufeli Barajının, yıllık enerji üretimi 1 milyar 900 milyon kWh/yıl olacağı planlanıyor. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.

Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den 'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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Yusufeli Barajı'nın bitimine son 4 metre! Türkiye'de birinci dünyada üçüncü olacak YUSUFELİ BARAJI'NIN BİTİMİNE SON 4 METRE! TÜRKİYE'DE BİRİNCİ DÜNYADA ÜÇÜNCÜ OLACAK
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