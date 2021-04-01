Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: Mart ayında ihracat rekoru





"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT RAKAMI"

Bakan Pekcan, geçen Aralık ayında yüzde 15,9'luk bir artışla 17 milyar 847 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdıklarını hatırlatarak, "Şimdi bu rekorumuzu da geçerek; aylık ihracat tutarları bakımından çok çok önemli yeni bir rekor elde etmiş bulunuyoruz bugün itibariyle Mart ayında ihracatımız, geçen sene Mart ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşmıştır" diye konuştu.



Bakan Pekcan, Mart ayında ulaşılan 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracatın, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Pekcan, 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracata ulaşılmada emeği geçen tüm firmalara, ihracatçılara ve çalışanları tebrik ettiğini belirterek, bunun ihracatçıların bir zaferi olduğunu vurguladı. Bakan Pekcan, geçen yılki ihracattaki düşüşün göz önünde bulundurulduğunda en yüksek yıllık ihracatın gerçekleştiği 2019 yılının Mart ayı ile karşılaştırma yapıldığında ihracatta yüzde 16,2'lik yüksek bir artış olduğunu dile getirdi.