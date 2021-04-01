THY'nin "Hijyen Uzmanları" havalimanlarında da görev yapacak

Salgının ardından uçuş seferlerinde görev yapmaya başlayan hijyen uzmanları uçaklarda yolcuların ve kabin ekiplerinin hijyen tedbirlerini yakından takip ediyordu. THY tarafından alınan kararla bu uzmanlar, pilot olarak belirlenen İzmir Adnan Menderes, Esenboğa Havalimanı, Antalya ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapmaya başladı. Konuyla ilgili olarak THY tarafından yapılan açıklamada, "Daha güvenli bir seyahat deneyimi için Hijyen Uzmanlarımız artık havalimanlarının birçok hizmet noktasında da yanınızda olacak. Güvenli ve sağlıklı yolculuklar dileriz" paylaşımında bulundu.

TEDBİRLERDEN SORUMLU OLACAKLAR

THY tarafından uygulamaya konulan hijyen uzmanlarının yeni hizmeti ilk etapta belirlenen 4 havalimanında devreye girecek. Uygulama daha sonra diğer havalimanlarında hizmete sokulacak. Yer hizmetlerinde görev yapmaya başlayacak hijyen uzmanları, havalimanındaki yolcuların ve ekiplerin tüm hijyen tedbirlerinden sorumlu olacak. Hijyen Uzmanları, bilet hizmetlerinden, check-in kontuarlarında, uçağa binişte ve inişte, transfer alanında ve bagaj alanında bulunacak. Bu noktalarda yolcuların ve ekiplerin sosyal mesafe kuralını kontrol ederek gerekli hijyen tedbirlerini uygulayacaklar.

İLK KEZ UÇUŞLARDA GÖREV YAPMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Hijyen Uzmanları ilk kez koronavirüs tedbirleri kapsamında THY uçuşlarında görev yapmaya başlamıştı. Uzmanlar uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini denetliyorlar. Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan hijyen uzmanları, yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasını sağlıyor. Uzmanlar yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek, aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.