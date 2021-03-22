22 Mart 2021, Pazartesi
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THY Avrupa'da liderliğini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı, 15-21 Mart haftasında günlük ortalama uçuş verilerini açıkladı. , 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2021
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THY Avrupa'da liderliğini korudu

Türk Hava Yolları, 15-21 Mart haftasında günlük ortalama 670 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 15-21 Mart tarihlerini kapsayan uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 670 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 362 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 285 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 4. sırasında 273 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 272 uçuşla Wideroe, 6. sırasında ise 248 uçuşla KLM Royal Dutch havayolları yer aldı.

Raporda, önceki haftaya göre tüm uçuşlarda yüzde 4'lük artış sağlandığı kaydedildi.

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