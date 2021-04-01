Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Nisan ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
Nisan ayı kira artış oranı için bekleyiş sürüyor. TÜİK tarafından açıklanacak 2021 Mart ayına ilişkin enflasyon oranı ile birlikte kira artış oranı da belli olacak. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Nisan ayında kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki, Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Nisan ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Bu ay kira artış oranı ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Enflasyon verisi ile birlikte kira artış oranı da belli olacak. Nisan ayının gelmesi ile birlikte ev sahibi ve kiracılar "kira artış oranı" hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Nisan ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?
Hemen şunu belirtelim ki, Nisan ayına ilişkin kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon oranı 4 Nisan Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon ile birlikte kira artış oranı da belli olacak. 4 Nisan saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verisinin ardından Nisan ayına ilişkin kira artış oranına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.
2020 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2020 Aralık ayı kira artış oranı şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.
2020 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2020 Kasım ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.
Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.