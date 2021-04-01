Bu ay kira artış oranı ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Enflasyon verisi ile birlikte kira artış oranı da belli olacak. Nisan ayının gelmesi ile birlikte ev sahibi ve kiracılar "kira artış oranı" hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Nisan ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Nisan ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, Nisan ayına ilişkin kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon oranı 4 Nisan Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon ile birlikte kira artış oranı da belli olacak. 4 Nisan saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verisinin ardından Nisan ayına ilişkin kira artış oranına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.