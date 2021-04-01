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Son dakika: Avrupa Birliği Moody's'e karşı harekete geçti! Türkiye'nin dediğine geldiler!

Son dakika haberine göre "Tarafsızlığı" tartışılan uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'e, 3 milyon 703 bin euro ceza kesildi. Uzmanlar, kuruluşun itibar kaybettiği görüşünde.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Son dakika: Avrupa Birliği Moody's'e karşı harekete geçti! Türkiye'nin dediğine geldiler!

kuruluşu Moody's, 'nin kestiği ceza ile gündemde.

, grubun 5 ülkedeki birimlerine toplam 3 milyon 703 bin euro para cezası kesti. Kuruluşun, yüzde 10'un üzerinde pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlere, yasalara aykırı biçimde kredi derecelendirmesi yaptığı tespit edildi.

Yüzde 5'in üzerinde pay sahibi olduğu durumlarda da çıkar çatışmasını gizlediği ortaya çıktı. Avrupa Birliği düzenlemelerinin 2013 ile 2017 yılları arasında, , , , ve 'de ihlal edildiği belirlendi.

"DERECELENDİRMELER POLİTİK SEBEPLERE DAYANIYOR"
Uzmanlar, Moody's'in notlarını ekonomiden çok siyasi gündemlerle belirlediğine dikkat çekiyor.

Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, "Bu kuruluşların analizlerinde önemli raporlar yer alıyor ama siyasi konjonktüre göre harekete ettiklerini görüyoruz. Türkiye ile ilgili metinlere baktığımızda, bir önceki metinlere benzer metinler görüyoruz. Derecelendirmeler politik sebeplere dayanıyor" diyor.

Uzmanlar, daha önce de 5 milyon euro ceza kesilen Moody's'in itibar kaybettiğini, notlarının tartışılır hale geldiğini söylüyor.

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