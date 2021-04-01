Son dakika: Avrupa Birliği Moody's'e karşı harekete geçti! Türkiye'nin dediğine geldiler!

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, grubun 5 ülkedeki birimlerine toplam 3 milyon 703 bin euro para cezası kesti. Kuruluşun, yüzde 10'un üzerinde pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlere, yasalara aykırı biçimde kredi derecelendirmesi yaptığı tespit edildi.