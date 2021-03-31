İkinci el otomobillere yeni düzenleme geliyor!

Kurumlar Vergisi mükelleflerinden, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin gelecekteki kâr dağıtımlarından yapılacak vergi kesintisinin peşin alınması öngörülüyor. Normal vergilemeye tabi bir kurumun kazancı üzerinden halen yüzde 20 kurumlar vergisi hesaplanıyor. Daha sonra dağıtımı yapılan kâr payları üzerinden kurumlarca (tam mükellef kurumlara yapılan dağıtımlar hariç) yüzde 15 oranında kâr dağıtım stopajı yapılıyor. ÖTV'ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak.

Düzenleme kapsamında ÖTV'ye tabi ürünlerin ticareti ile uğraşan mükelleflerden yeni işe başlayanlardan bir milyon liraya, faaliyeti devam edenlerde son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler ile ulusal marker kullanılmasının zorunlu olduğu ürünler nedeniyle alınması gereken ÖTV ve KDV tutarının toplamına kadar teminat alınabilecek. Uygulama ile ÖTV'ye tabi ürünlerin ticaretini yapanlardan vergisini ödemeyenlerin borçlarının gösterecekleri teminattan tahsil edilmesi hedefleniyor.