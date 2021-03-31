Fesih yasağını delmek için hileye başvurdular! İşçiye Kod 29 hilesi

31 MART UYARISI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, SGK prim yapılandırmasında peşin ve ilk taksit ödemesi için son tarihin 31 Mart olduğunu belirterek, "İlk 2 taksit ödemesini süresinde yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek" dedi. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası'nda gelir testi için bugün müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Gelir testi sonucuna göre borçlar silinecek" dedi.

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