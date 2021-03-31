Fesih yasağını delmek için hileye başvurdular! İşçiye Kod 29 hilesi
Pandemi dolayısıyla fesih yasağını delmek isteyen bazı işverenler hileye başvurabiliyor. Çalışanlar Kod 29 ile işten çıkartılıp sicilleri bozuluyor... Peki Kod 29 nedir ve Kod 29 ile işten çıkarılan işçiler neler yapmalı? İşte detaylar...
Son günlerde sık gelen soruların başında, fesih yasağı süresince işten çıkartmaların olması geliyor. Fesih yasağı 17 Mayıs'a kadar uzatılırken; tek istisna 25'inci maddedeki ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak olarak düzenlendi.
Çalışanını işten çıkartmak isteyen işveren de bu istisnayı kullanarak çıkış yapmaya başladı.
Bu yolla yapılan çıkışlar SGK'ya Kod 29 ile bildiriliyor.
Oysa bu maddede işçi için cinsel tacizden hırsızlığa, kavgadan uyuşturucu madde kullanımına kadar ağır ithamlar bulunuyor.
Yasalarımıza göre; işçinin çıkış işlemlerinin ayrılık tarihinden itibaren 10 gün içinde SGK'ya bildirilmesi gerekiyor.
Fesih yasağı olduğu için de bazı işverenlerin hemen Kod 29 yazıp çıkışı yasaya uydurdukları belirtiliyor.
Bu şekilde ayrılan işçi tazminat alamadığı gibi, işsizlik maaşı hakkı da olmuyor.
NE YAPILMALI?
Böyle hileli bir yola başvurulup işinize son verilmişse, durumu mutlaka ALO 170'e bildirmelisiniz.
Böyle bir durumda işverenin sizin suç işlediğinizi ispatlaması da gerekir.
Durumu yetkililere bildirdikten sonra vakit kaybetmeden arabulucuya gitmeniz de faydalı olacaktır.
Hem tazminat hem işsizlik maaşı hem de geri dönüş için bu şart.
Yetkililerin de özellikle bu dönemde Kod 29 ile yapılan çıkış işlemlerine şüpheyle yaklaşmalarında fayda var.
31 MART UYARISI
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat Göktaş, SGK prim yapılandırmasında peşin ve ilk taksit ödemesi için son tarihin 31 Mart olduğunu belirterek, "İlk 2 taksit ödemesini süresinde yapmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek" dedi. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası'nda gelir testi için bugün müracaat edilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Gelir testi sonucuna göre borçlar silinecek" dedi.