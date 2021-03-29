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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araba alacaklara zam uyarısı! 2021'de 2. el araç fiyatları yükselecek mi? Bahar zammı beklentisi... İkinci el araba alacaklara zam uyarısı! 2021'de 2. el araç fiyatları yükselecek mi? Bahar zammı beklentisi... İkinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koroanvirüs salgını sonrası sert yükseliş yaşayan ikinci el otomobil fiyatları yeni yıl ile birlikte yüzde 10 civarında düşüş yaşamıştı. Yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte gözler ikinci el piyasasına çevrildi. Fiyatların ne olacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında uzmanlardan uyarı g eldi. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Bahar zammı beklentisi nedir? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.03.2021 16:15
İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Yeni yıl ile birlikte yeniden düşüşe geçen ikinci el araba fiyatları ile ilgili kritik açıklama geldi. Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, güncel fiyatları yakından takip ederken, fiyatların ilerleyen günlerde nasıl seyredeceğini de araştırıyor. Uzmanların bahar zammı beklentisi dikkat çekti. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Bahar zammı beklentisi nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan,
"Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi.
Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırınca, bu durum ikinci el araba fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu. Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi.
Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Mehmet Ali Özkan,
"Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi. 100 liraya bir araba alıyorsunuz, 110 liraya satacaksınız ama aynı arabanın sıfırı 90 lira. Böyle olduğu için şu an ikinci el piyasası durağan. 3-4 aydır ciddi durağanlık var. Ama geçenlerde taksit sayısı 60'a çıktı, biraz daha önümüzü görmeye başlıyoruz" diye konuştu. NİSAN-MAYIS AYINDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ BEKLENİYOR
Araba almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğuna vurgu yapan Özkan,
"Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var. Önümüzdeki ay itibariyle ikinci el uzun süredir zam yapılmadığı için yüzde 5 ila 10 arası zam yapılır diye düşünüyorum" dedi.