İkinci el araba alacaklara zam uyarısı! 2021'de 2. el araç fiyatları yükselecek mi? Bahar zammı beklentisi...

Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi. 100 liraya bir araba alıyorsunuz, 110 liraya satacaksınız ama aynı arabanın sıfırı 90 lira. Böyle olduğu için şu an ikinci el piyasası durağan. 3-4 aydır ciddi durağanlık var. Ama geçenlerde taksit sayısı 60'a çıktı, biraz daha önümüzü görmeye başlıyoruz" diye konuştu.