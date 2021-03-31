Devletten kafe ve restoran çalışanlarına çifte destek: 2.841 TL verilecek
Devletten 2.841 TL destek! Kafe ve restoran çalışanlarına yeni desteğin detayları belli oldu: Hem bin 341 lira prim desteği hem bin 500 lira verilecek. Destek, Nisan ve Mayıs ayları olmak üzere 2 ay sürecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın lokanta ve kafe çalışanlarına verdiği destek müjdesi sevindirdi.
Destekten, normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanları yararlanacak.
Bu çalışanlara hem prim hem nakdi ödeme desteği sağlanacak.
Bin 341 lira tutan primleri devlet tarafından ödenecek çalışanlara, kişi başına bin 500 lira nakdi ödeme de yapılacak.
Destek, Nisan ve Mayıs ayları olmak üzere 2 ay sürecek.
Detaylar yakında açıklanacak.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Normalleşme desteği ise kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda uygulanıyor.
Bu kapsamda işverenlere prim desteği sağlanıyor.