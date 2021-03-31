Bayram ikramiyesi hesaplarda olacak: Emekliye 1.083 TL!
Emekliye güzel haber... Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak. Peki emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları...
Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi.
Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.
Peki emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesini ne zaman alacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.
2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu.
Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.
Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi.
Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.
NASIL DEĞİŞECEK?
Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak.
Geçtiğimiz Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.
Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.
Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.
İkramiye artışından, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.
ÖDEME TAKVİMİ BELLİ
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor.
Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında alınabilecek. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.