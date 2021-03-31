Bayram ikramiyesi hesaplarda olacak: Emekliye 1.083 TL!

Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında alınabilecek. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.