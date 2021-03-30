Devletten işçiye Kovid-19 yardımı: 1.341 TL ödecenek
İşçiye 1.341 TL ödeme... Koronavirüs pandemisi ile beraber hayata geçen ve 31 Mart'ta sona erecek olan kısa çalışma ödeneğinin ardından devletten işçilere yardım sürecek. 31 Mart'tan sonra işe dönenlerin primlerini devlet ödeyecek...
Pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene güvence sağlayan kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart'ta sona eriyor.
Bu ödeneğin bitmesiyle çalışanlar normal mesailerine dönerken, işverenler de önemli bir destekten yararlanacak:
Normalleşme desteği...
Sigortalıların normal çalışmaya dönmeleri durumunda işverenlere her ay işçi başına 1.341 lira destek veriliyor.
FESİH YASAĞI SÜRÜYOR
Bu arada kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibariyle son erse de işten çıkartma yasağı devam ediyor.
Son uzatmayla birlikte 17 Mayıs'a kadar kimse işten çıkartılamayacak.
Ancak yine bu tarihe kadar işverenler çalışanlarını tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderebilecek.
Bu süre zarfında çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlanacak.
- İşveren primleri toplamı (%17.5) 626,06 TL
- TOPLAM DESTEK 1.341,56 TL