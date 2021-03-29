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Son dakika: Ev alıp satacaklar dikkat! Tapuda yeni dönem

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, " ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde pilot uygulama başlattık. 'da Yenimahalle Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüz ile Çankaya Kadastro Müdürlüğümüzde şu anda pilot uygulama devam ediyor" dedi. Zeki Adlı, "Müdürlüğümüze gelen vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izini de alıyoruz ve otomatik olarak nüfustaki veri tabanına giriliyor, vatandaşın bilgileri sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor" ifadelerini kullandı. Adlı, "Doğrulanmış bilgilerin bize gelmesiyle tapuda sahteciliklerin önüne artık daha hızlı geçebileceğiz" diye konuştu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Son dakika: Ev alıp satacaklar dikkat! Tapuda yeni dönem

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda sahteciliğin önüne daha hızlı geçebilmek için Elektronik 'nin (EKDS) pilot uygulamasına başladıklarını bildirdi.

Adlı,yaptığı açıklamada, 'nin (EKDS) tarafından koordine edilen ve Türkiye'de yeni kullanılmaya başlanan bir sistem olduğunu söyledi.

Kimlik doğrulamanın tapuda sahteciliğin önüne geçmek için çok önemli olduğunu ve bu konuda Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nden önce de ile çalıştıklarını belirten Adlı, vatandaşların T.C. Kimlik Numarasını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sistemine girip kimlik bilgilerini alarak doğrulama yaptıklarını anlattı.

Vekaletlerin doğrulanması işlemi üzerinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Adlı, üzerinden de ilgili kişinin şirket temsilcisi olup olmadığını doğruladıklarını aktardı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu tip birçok uygulaması olduğunu ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Adlı, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde pilot uygulama başlattık. Ankara'da Yenimahalle Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüz ile Çankaya Kadastro Müdürlüğümüzde şu anda pilot uygulama devam ediyor. Yeni kimlik kartlarımızda biyometrik vesikalık fotoğraf, parmak izimiz ve özel bir takım kişisel bilgiler var. Müdürlüğümüze gelen vatandaşlar, yeni kimlik kartlarını POS cihazı şeklindeki Kimlik Doğrulama Sistemine takıyor, parmak izini de alıyoruz ve otomatik olarak nüfustaki veri tabanına giriliyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşın bilgileri sistemdeki verilerle karşılaştırılıyor. İşlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistemden teyit ediliyor. Doğrulanmış bilgilerin bize gelmesiyle tapuda sahteciliklerin önüne artık daha hızlı geçebileceğiz."

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