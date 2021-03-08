İstanbul'da 150 milyonluk tapu vurgunu! 180 kişi parasını ödediği evlerine giremiyor

Daireyi 6 yıl önce 130 bin TL'ye aldım. Şu an bu daire 800 bin TL değerinde. 3 yıl önce bana 300 bin TL teklif edip benden tapumu almak istediler. Ben Ferit Bey'e "Benim dairemi nasıl kiraya verisin" diye sordum. Bana paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz tapulu dairemiz olduğu halde kirada oturuyoruz, eşim emekli ben ev hanımıyım, başka gelirimiz yok. Çok mağdur olduk. Yılların birikimi bir anda yok oldu gitti. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.

Afganistanlı yatırımcı Khalilullah Safi: (36 yaşında)

Bir yatırımcı olarak Türkiye'ye geldim ve birçok yerden daire alıp satıyorum. 2016'da buradan bir daire aldım. Araştırdık bir sorun yoktu. Tapuya gittik 100 bin dolara daireyi satın aldım. Bir seni sonra daireyi teslim edeceklerini söylediler. Bana tapu iptal davası açmışlar ve 2018'de bana tebligat geldi. Hâkimin karşısına çıktım ve Türkiye'ye yatırımcı olarak geldiğini en güvendiği belgenin ise devletin verdiği tapu olduğunu söyledim. Şu an mağdur olduğumu söyledim. Üçüncü duruşmada istinafa yolladılar.

Benden bir ara 150 bin TL para istediler. Eğer parayı verirsem benim için açtıkları tapu iptal davasından vazgeçeceklerini ve dairemi yaptırıp teslim edeceklerini söylediler. Ben bunu kabul etmedim. Tapulu evimize gidemiyoruz, başımıza bir şey gelir diye korkuyoruz. Benim bundan hariç başka yerlerde 3 dairem daha vardı, korktum onları sattım çünkü artık benim bu ülkede tapuya da güvenim kalmadı.

Emekli İsmail Toğay: (60 yaşında)

2013 Eylül ayında anlaştık 150 bin TL param vardı. Ben daireyi bir şahıstan aldım. Parayı banka kanalıyla göndermedim o bir hataydı. Buranın kooperatif olduğunu da bilmiyordum, şahıs mülkü olduğunu söylediler. Daha sonra avukatım incelediğinde bu dairenin benden önce 7 ya da 8 kişiye daha satıldığı ortaya çıktı.