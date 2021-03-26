Son dakika: Bankada hesabı olanlar dikkat! Danıştay'dan önemli karar: Hesap işletim ücretleri...

Bankaların aldığı ve zaman zaman tartışma konusu olan 'hesap işletim ücreti' ile ilgili kritik bir karar Danıştay 10. Dairesi'nde görülen davada çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) karşı açılan davada, yönetmeliğe dayalı olarak alınan bazı ücretlerin haksız alındığı öne sürüldü. Davanın dayanağını, tüketiciden alınan 'hesap işletim ücreti', 'nakit avans ücreti' gibi birtakım ücretlerin herhangi bir gidere dayanmadığı iddiası oluşturdu.