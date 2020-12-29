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30 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalardan yıl sonu müjdesi: Bankada parası olanlar dikkat! O hamle merak uyandırdı... Bankalardan yıl sonu müjdesi: Bankada parası olanlar dikkat! O hamle merak uyandırdı...
Merkez Bankası yeni yıla kısa süre kala faizleri artırmasıyla birlikte bankalarda mevzuat faizlerinde artış gerçekleştirdi. Hal böyle olunca durum en çok bankada parası olan vatandaşların yüzünü güldürdü. Bazı bankalar yüzde 17'ye varan faiz imkanı sağlamaya başladı. Vadeli mevduata parasını yatıranlar vade tarihlerini Merkez Bankası'nın politika faizini açıklama tarihine göre ayarlayanlar kazançlarını artırıyor. Yeni faiz oranları hakkında detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 29.12.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 20:55
Merkez Bankası yeni yıla sayılı günler kala yeni kararlar almaya devam ediyor. Bankada parası olanlar için mevduat faiz oranları güncellendi. Hangi bankanın ne kadar faiz verdiği ise son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz artırımı politikasına devam ederken bankalar da mevduat oranını artırdı. Yapılan araştırmalara göre bazı bankalar yüzde 17'ye varan faiz imkanı sunuyor. Bankada parası olan veya birikimini bankalara yatırmak isteyenler için mevduat faiz oranlarını haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genel olarak Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bir hafta için mevduat faizlerinde değişiklik yapan bankalara dikkat edilmesi gerekiyor. Vadeli mevduata parasını yatıranlar vade tarihlerini Merkez Bankası'nın politika faizini açıklama tarihine göre ayarlayanlar kazançlarını artırıyor.
HOŞGELDİN FAİZİ DAHA AVANTAJLI
Bazı bankalar ilk ay yüksek faiz verip geri kalan aylarda faizi düşürüyor. Hoş geldin Faizi olarak bilinen uygulama neticesinde birçok kişi ikinci aydan itibaren düşük faize yönlendirildiği için zarar edebiliyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantajınıza olacaktır.
STOPAJ AVANTAJI MART'A KADAR UZATILDI
Mevduat faizlerinden;
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e,
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilirken,
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.