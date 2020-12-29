Bankalardan yıl sonu müjdesi: Bankada parası olanlar dikkat! O hamle merak uyandırdı...

Merkez Bankası yeni yıla sayılı günler kala yeni kararlar almaya devam ediyor. Bankada parası olanlar için mevduat faiz oranları güncellendi. Hangi bankanın ne kadar faiz verdiği ise son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merkez Bankası faiz artırımı politikasına devam ederken bankalar da mevduat oranını artırdı. Yapılan araştırmalara göre bazı bankalar yüzde 17'ye varan faiz imkanı sunuyor. Bankada parası olan veya birikimini bankalara yatırmak isteyenler için mevduat faiz oranlarını haberimizde derledik.