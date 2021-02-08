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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankada parası olanlar dikkat! O tarihten sonra silinecek! "Paranızı unutmayın" Bankada parası olanlar dikkat! O tarihten sonra silinecek! "Paranızı unutmayın"
Banka hesabında para olanları ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Birçok banka harekete geçerek müşterilerini uyardı. Bu tarihi kaçıran kişilerin parası yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek. Kullanmadığınız hesapta kalan paralar için yaşanan gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Bankaların internet siteleri üzerinden güncel listeler yayınlandı.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 18:05
Bankada parası olanlar dikkat! O tarihten sonra silinecek. Bankada hesabı olan vatandaşlar için son dakika açıklamaları geldi. Birçok banka uzun süredir hesaplarda kalan ve kullanılmayan paralar için uyarılarda bulundu. Belirlenen tarihi kaçıran kişilerin parası yasa gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek. Binlerce kişi kullanmadıkları hesaplarında kalan parayı çekmeyi unutuyor. Bankaların internet sitelerine girdiğinizde mevcut listeleri görüntüleyebilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR BANKADA PARASI OLANLAR DİKKAT! O TARİHTEN SONRA SİLİNECEK...
Kullanmadığınız banka hesabınızda paranız kalmış olabilir. Binlerce kişi bu hesaplardan kalan parasını çekmiyor. E-devlet hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesinden miktarı kuruşu kuruşuna öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm bankaların internet sitesine girdiğinizde liste de mevcut.
Kimse önemsemiyor ama her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor. Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.
BANKALARDAN ÖNEMLİ UYARI
Başvuru tarihi yeniden geldi. Bu yüzden de bankalar yasal olarak müşterilerini uyarmaya başladı ve 'Paranızı unutmayın' dedi.
BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI
Banka hesaplarındaki paraların zaman aşımına uğramaması için yasal başvuru süresi başladı. İşte konuyla ilgili bazı bankaların yaptığı açıklamalar...