Bankada parası olanlar dikkat! O tarihten sonra silinecek! "Paranızı unutmayın"

Kimse önemsemiyor ama her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para milyonlarca lirayı buluyor. Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.