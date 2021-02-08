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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankada 50.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu... Bankada 50.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...
Yatırımcılar için son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabına yatıranlar için faiz oranları güncellendi. Birçok banka müşterilerine iyi haberi verdi. Mevduat faizi için gelişmeleri yakından takip edenler, güncel faiz oranlarını araştırıyor. Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 23:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 23:24
Bankaların faiz oranları yeni yılın ardından artış göstermeye devam ediyor. Parasını vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler için bankaların 31 Ocak 2021 tarihli güncel 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi ile en yüksek faiz hesaplama detaylarını ahaber.com.tr olarak haberimizde derledik. Son günlerde 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların son günlerde en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR 50.000 TL BİRİKİMİ OLAN 32 GÜNLÜK FAİZLE KAÇ TL KAZANIR?
ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 18.00
Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.75
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.00
CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50
VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
VADE ÇEŞİTLERİ
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.