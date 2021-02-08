Bankada 50.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu...

VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.