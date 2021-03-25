D-8 Genel Sekreteri Shaari'den İstanbul Finans Merkezi vurgusu: Türkiye'ye yatırımlar artacak

Shaari, "İFM, kesinlikle Türkiye'yi yeniden canlandıracak ve dünya çapında finansal operasyonlar için üs haline getirecek. Dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde ilgi çekeceğini düşünüyorum. Türkiye, bu proje ile birçok uluslararası bankanın yatırımlarını da çekebilir. Bir gün New York, Londra veya Dubai gibi dünyanın diğer yerlerinde de bulabileceğimiz gibi aktif bir merkez olacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

İFM'nin, Türkiye'nin İslami finans alanındaki bazı faaliyetlere öncülük etmesine olanak tanıyacağını aktaran Shaari, "Türkiye, burada güçlü İslami finans ve İslami bankacılık sistemi kurmada kararlı. Türkiye'nin toplam bankacılığında İslami finans ve katılım payı şu anda yüzde 5-6 civarında. 2025 yılı başında yüzde 15'e çıkarmayı planlıyor. Bunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.