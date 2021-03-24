Son dakika: Doları fırsat bildiler yüzde 30 zam yaptılar! Fiyat etiketleri değişti

BBVA: TEHDİTLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bu firmaların bayiliğini yapan perakende mağazaları ise duruma tepkili. Geçen yıla göre alış fiyatlarının yüzde 50 ila 100 arasında zamlandığını belirten perakende mağaza sahipleri, "Bunda kur etkisi var. Onların da hammadde alış fiyatları yükseldiği için fiyat artışını normal karşıladık. Ancak cumadan pazartesiye fiyat artışı normal değil çünkü ellerinde var olan ürünlerin fiyatlarını artırmak istiyorlar. Buna gerekçe ise yeni ürün alamayacakları yönünde. Ancak bu iş ahlakına uygun değil" şeklinde duruma isyan ediyor. Özellikle iç piyasaya yönelik üretim yapan bazı küçük firmaların bu tür kur hareketinde fiyat artışına gidebildiğini belirten sektör temsilcileri de, bunun doğru olmadığını ancak tüm sektörü de kapsamadığını vurguluyor.