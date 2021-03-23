Son dakika: Kur tehditleri sonrası İspanyol devinden Türkiye'ye tam destek: Taahhüdümüz değişmedi

Piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışları gerçekleştirmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen Merkez Bankası'nda yapılan görev değişikliği yüksek faizle beslenen kimi uluslararası kurumları rahatsız edip Türkiye'ye yönelik tehditvari açıklamalar yapmalarına neden olurken, İspanyol bankası BBVA'dan ise Türk ekonomisine ilişkin tam destek geldi.