Son dakika | Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! 2023'ün sonuna kadar değişecek

YN POMPA ÖKC'YE GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve halihazırda kullanılmakta olan elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların en geç 30 Haziran 2022'ye, elektronik kayıt ünitesi olanların ise en geç 31 Aralık 2023'e kadar yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilmesi zorunlu olacak.

Elektronik kayıt ünitesi olmayan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, elektronik kayıt ünitesi olanların ise 1 Ocak 2022'den itibaren akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamayacak.

1 Ocak 2022'den itibaren ise eski nesil ödeme kaydedici cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi veya satışı gerçekleştirilemeyecek.

Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar terminal servis merkezleri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanun'un ilgili ceza hükümleri uygulanacak.