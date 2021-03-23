Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek.



Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcioglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak.



Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.

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