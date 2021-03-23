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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek

Son dakika haberi... Başkanı Kavcıoğlu, yarın yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek. Öte yandan görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek.

Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcioglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak.

Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.

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