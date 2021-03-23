Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek
Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek. Öte yandan görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek.
Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcioglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak.
Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.