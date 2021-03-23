Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1’ini güneş oluşturuyor
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020’den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı" açıklamasında bulundu.
EKONOMİ AA
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Bakan Dönmez: "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı"
Dönmez: "Şubat sonu itibarıyla güneşte kurulu gücümüz 6 bin 869 megavat oldu. Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1'ini güneş oluşturuyor"
detaylar gelecek...