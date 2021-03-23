23 Mart 2021, Salı
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1’ini güneş oluşturuyor

Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1’ini güneş oluşturuyor

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020’den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı" açıklamasında bulundu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: Bakan Dönmez açıkladı: Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1’ini güneş oluşturuyor

Bakan Dönmez: "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı"

Dönmez: "Şubat sonu itibarıyla güneşte kurulu gücümüz 6 bin 869 megavat oldu. Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1'ini güneş oluşturuyor"

detaylar gelecek...

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