Son dakika: SGK'ya borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Mart





"GEÇ ÖDEME ZAMMI İLE BİRLİKTE ÖDEMEMESİ HALİNDE YARARLANMA HAKKI KAYBEDİLECEKTİR"

Yapılandırma ücretlerinin ilk taksitini ödemesinin ardından takibini gerçekleştirmeyenlerin haklarını kaybedeceklerini söyleyen İl Müdürü Mersin; "Yapılandırılan borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunanların, ilk taksiti 31 Mart 2021 tarihine kadar, ikinci taksiti 30 Nisan 2021 tarihine kadar, tam olarak ödememesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2'den fazla taksitini ödememesi, ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi, halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir" ifadelerini kullandı.