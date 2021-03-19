SGK resmen duyurdu! Gücü olmayanın borcu silinecek! Nisan sonuna kadar ödeyenler ise...

31 MART'A KADAR BAŞVURU

Gelir testinin normalde, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekiyor. Bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış olanlar için yapılandırma kanununda önemli bir hak tanındı. Bu kişiler, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Maliye'nin interaktif vergi dairesine (ivd.gib.gov.tr) e-Devlet şifresi ile girildikten sonra GSS prim borçları görülebiliyor. Ödemeler de doğrudan bu sistem üzerinden yapılabiliyor. Ödeme gücü olmayan, gelir testine girerek GSS primi ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Gelir testinde; hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3'te 1'inden (bu yıl için 1.192.50 lira) az çıkarsa prim ödenmiyor.