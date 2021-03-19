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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK resmen duyurdu! Gücü olmayanın borcu silinecek! Nisan sonuna kadar ödeyenler ise... SGK resmen duyurdu! Gücü olmayanın borcu silinecek! Nisan sonuna kadar ödeyenler ise...
Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SGK borcu olan vatandaşlar için harekete geçti. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcundan kurtulmak isteyenler için süreç devam ediyor. Belirlenen tarihler arasında anapara ödemesini yapan vatandaşların gecikme faizi ve cezalarından kurtulacaklar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulan tarihleri ve şartları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 17:33
SGK resmen duyurdu. Gücü olmayanın borcu silinecek. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, "İlk defa gelir testi yapacak vatandaşlarımız! Yaşadığınız hanede aile içi kişi başı geliriniz brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırmanız halinde genel sağlık sigorta borcunuzu siliyoruz. Sağlığa erişiminizi ücretsiz sağlıyoruz." denildi. Ancak birçok kişi gelir testi yaptırmazken, GSS borcu yıllar içinde artıyor. Vatandaşlara tanınan sürenin sonuna gelirken, detayları haberimizde derledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcundan kurtulma fırsatı devam ediyor. Gelir testi yaptırarak ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin borcu tümüyle silinecek. Ödeme gücü olanlar ise anaparayı nisan sonuna kadar ödediklerinde gecikme faizi ve cezalarından kurtulacaklar.
SGK uygulamalar ve ödemelere ilişkin sosyal medya hesaplarından önemli duyurular yaptı. Sigortalı çalışmayan, anne, baba veya eş üzerinden de sağlık hizmeti alamayan kişiler zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınıyor. Bu kişilerin 2021 itibarıyla aylık geliri 1.192 liranın üzerindeyse her ay 107.32 lira GSS primi ödemesi gerekiyor. Fakat birçok kişi gelir testi yaptırmıyor. Bu yüzden GSS borcu yıllar içinde artıyor. Bu kişilere de fırsat oluşturan prim borçlarını yapılandırma süresi 1 Şubat'ta sona erdi. Ancak Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarından kurtulma fırsatı hala devam ediyor.
31 MART'A KADAR BAŞVURU
Gelir testinin normalde, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılması gerekiyor. Bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış olanlar için yapılandırma kanununda önemli bir hak tanındı. Bu kişiler, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Maliye'nin interaktif vergi dairesine (ivd.gib.gov.tr) e-Devlet şifresi ile girildikten sonra GSS prim borçları görülebiliyor. Ödemeler de doğrudan bu sistem üzerinden yapılabiliyor. Ödeme gücü olmayan, gelir testine girerek GSS primi ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Gelir testinde; hane içinde kişi başına gelir asgari ücretin 3'te 1'inden (bu yıl için 1.192.50 lira) az çıkarsa prim ödenmiyor.
NEREDEN KONTROL EDİLİR?
Borçlarını yapılandıran veya taksitlendiren işverenlerimiz taksitlerini düzenli ödemeleri halinde destek ve teşviklerimizden yararlanabiliyor.