GSS borcu olanlar dikkat! 31 Mart son
Vergi, prim borçlarının yapılandırılmasıyla milyonlarca vatandaş nefes alırken, 31 Mart'a kadar ilk kez gelir testi yaptıranlar da kazançlı çıkacak. Aile için kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında (1192 liradan az) olup da ilk defa gelir desti yaptıranların borcunun tamamı silinecek, sağlığa erişim ücretsiz olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu, bu tarihe kadar gelir testine girip ödeme gücü olmadığını belgeleyen vatandaşların bütün borcunun silineceğini duyurdu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olup da ödeme gücü olanların da 30 Nisan'a kadar anaparayı yatırmaları durumunda gecikme cezası ve zammının tamamının silineceğini duyurdu.
BAŞVURU YOK
SGK, Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borçlarını otomatik olarak yapılandırdı. Vatandaşların bu borçlar için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. İnteraktif vergi dairesine e-Devlet şifresi ile girilerek ödeme günleri takip edilerek, doğrudan bu sistem üzerinden yapılabilir. Yeniden borçlu duruma düşülmemesi için Eylül ayı itibariyle primlerin düzenli yatırılması gerekiyor. 30 Nisan tarihine kadar anapara borcun tamamının yatırılması durumunda gecikme cezası ve zammı silinecek.
3 BİN 344 LİRA AZ ÖDENİYOR
Örneğin, 6 bin 374 lira anapara borcu 3 bin 344 lira gecikme cezası, gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısının bu tarihe kadar borcunu ödemesi durumunda 9 bin 718 lira yerine anapara olan 6 bin 374 lirayı ödeyecek. Böylece 3 bin 344 liralık borç silinmiş olacak. Borç da bitecek.
GELİR TESTİ NASIL YAPTIRILIYOR
Gelir testi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na değil, kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılır. Testi yaptıran kişinin yaşadığı hanedeki eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı dikkate alınıyor. Gelir miktarı da hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünerek hanedeki kişi başına düşen gelir belirlenir. Gelir tespitinde taşınır ve taşınmaz mallar da dikkate alınır.