Son dakika: Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan DgPays'e yatırım!

BUGÜNE KADAR YAPILAN EN ÖNEMLİ ULUSLARARASI YATIRIMLARDAN BİRİ

Yatırım turunun gerekli mercilerden onayların alınmasının ardından tamamlanması bekleniyor. Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi ve EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye'de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DgPays Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Ömerbeyoğlu, Türkiye'de fintech şirketleri arasında yenilikçi olarak öne çıkan lider bir konuma sahip olduklarını bildirdi.