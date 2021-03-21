21 Mart 2021, Pazar
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Son dakika haberi... 'nın yeni başkanı açıklama yaptı. Kavcıoğlu, "Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Öte yandan Kavcıoğlu, bugün saat 16.00'da banka genel müdürleriyle online toplantı yapacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Kavcıoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."

İLK TOPLANTI BANKACILARLA

Öte yandan Kavcıoğlu, bugün saat 16.00'da banka genel müdürleriyle online toplantı yapacak.

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