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İşçi ve işverenler dikkat! 31 Mart'ta sona eriyor

Son dakika haberine göre; uygulaması 31 Mart'ta sona eriyor. Kısa Çalışma Ödeneği, pandemi döneminde milyonlarca işçi ve işveren için büyük fayda sağladı. Bu tarihten sonra işe dönenlerin primlerini devlet ödeyecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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İşçi ve işverenler dikkat! 31 Mart'ta sona eriyor

uygulaması özellikle pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene büyük bir güvence sağladı. İşleri tamamen duran veya kısmen üretimi azaltan işyerlerindeki çalışanların maaşlarını karşıladı. Yasa gereği işçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldılar. Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı.

Böylece işverenler rahat nefes alırken işçiler de parasız kalmadı. Kısa çalışma ödeneği süresi bu dönemde ihtiyaçlara göre birkaç kez uzatıldı.

SON TARİH OLARAK 31 MART 2021

Şimdi son tarih olarak 31 Mart 2021 açıklandı. Kısa Çalışma Ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken iş verenler de önemli bir destekten yararlanacak.

PRİMLER YATIRILACAK

'in Yeni Asır'daki yazısına göre Normalleşme Desteği kapsamında; (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor.

Teşvik ile, 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.

FESİH YASAĞI SÜRÜYOR

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak.

Bu arada Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibariyle sona erse de işten çıkartma yasağı devam ediyor.

Son uzatmayla birlikte 17 Mayıs 2021 tarihine kadar kimse işten çıkartılamayacak.

Ancak yine bu tarihe kadar işverenler çalışanlarını tek taraflı olarak ücretsiz izne gönderebilecek.

Bu süre zarfında çalışanlar nakdi ücret desteğinden yararlanacak.

ÇALIŞANIN HAKLARI

Kısa çalışma bitiminde normal çalışmaya ve mesaiye başlar.

Primleri 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılır.

Maaşını işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alır.

17 Mayıs 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz.

İŞVERENİN HAKLARI

Çalışanlar artık günlük 7.5 haftalık 45 saat üzerinden mesai yapar.

Kısa çalışmanın bittiği tarihten itibaren 6 ay süreyle prim desteği alır.

Bu sürede ödemeler günlük 44,72 TL aylık 1.341,56 TL olarak ödenir.

Ödeme miktarı KÇÖ gün sayısı ile sınırlı tutulur.

Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitiyor KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MART'TA BİTİYOR

Kısa çalışma ödeneği bitiyor KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİYOR

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