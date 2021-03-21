İşçi ve işverenler dikkat! 31 Mart'ta sona eriyor

FESİH YASAĞI SÜRÜYOR

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak.

Bu arada Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibariyle sona erse de işten çıkartma yasağı devam ediyor.

Son uzatmayla birlikte 17 Mayıs 2021 tarihine kadar kimse işten çıkartılamayacak.