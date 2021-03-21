21 Mart 2021, Pazar
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Esnafa 5.250 TL'lik dev destek! Hesaplara yatırıldı

5.250 TL'lik destek hamlesi esnafa büyük kolaylık sağladı. Milyonlarca esnafa nefes olan kira ve hibe desteği kapsamında gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1.000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor. Böylece bir esnaf hem kira hem de gelir desteği olarak 5 bin 250 TL alabiliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Esnafa 5.250 TL'lik dev destek! Hesaplara yatırıldı
Başkan 'ın imzasıyla yaşama geçirilen 2 milyonun üzerinde esnafın talepte bulunduğu gelir kaybı ve kira desteğine başvurular 31 Mart'a kadar sürecek.



Milyonlarca esnafa nefes olan kira ve hibe desteği kapsamında gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1.000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor. Böylece bir esnaf hem kira hem de gelir desteği olarak 5 bin 250 TL alabiliyor.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin dün itibariyle başlandığını duyurdu. Ticaret Bakanı , resmi sosyal medya hesabından Mart ayı gelir kaybı ödemelerine dair paylaşımda bulundu.



Pekcan paylaşımda, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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