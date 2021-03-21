Esnafa 5.250 TL'lik dev destek! Hesaplara yatırıldı

Milyonlarca esnafa nefes olan kira ve hibe desteği kapsamında gelir kaybı desteği 3 ay süreylekira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor. Böylece bir esnaf hem kira hem de gelir desteği olarakalabiliyor.