Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?
Son dakika haberi... 2021 yılında da ödenmeye devam eden kısa çalışma ödeneği 30 milyar lira ödeme yapılmasının ardından Mart'ta bitiyor. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Çalışanın hakları neler? İşverenin hakları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
2021 yılında da ödenmeye devam eden kısa çalışma ödeneği 30 milyar lira ödeme yapılmasının ardından Mart'ta bitiyor. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Çalışanın hakları neler? İşverenin hakları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
ÇALIŞANIN HAKLARI
- KISA ÇALIŞMA BİTİMİNDE NORMAL ÇALIŞMAYA VE MESAİYE BAŞLAR
- PRİMLERİ 1 AY İÇİN 30 GÜN ÜZERİNDEN YATIRILIR
- MAAŞINI İŞVERENDEN VE SÖZLEŞMESİNDE YAZAN MİKTAR ÜZERİNDEN TAM ALIR
- 17 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR İŞTEN ÇIKARTILAMAZ
İŞVERENİN HAKLARI
- ÇALIŞANLAR ARTIK GÜNLÜK 7.5 HAFTALIK 45 SAAT ÜZERİNDEN MESAİ YAPAR
- KISA ÇALIŞMANIN BİTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜREYLE PRİM DESTEĞİ ALIR
- BU SÜREDE ÖDEMELER GÜNLÜK 44,72 TL AYLIK 1.341,56 TL OLARAK ÖDENİR
- ÖDEME MİKTARI KÇÖ GÜN SAYISI İLE SINIRLI TUTULUR
30 GÜNLÜK DESTEK HESABI
- BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50 TL
- İŞÇİ PRİMLERİ TOPLAMI (%20) 715,50 TL
- İŞVEREN PRİMLERİ TOPLAMI (%17,5) 626,06 TL
- TOPLAM DESTEK 1.341,56 TL