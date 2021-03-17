17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?

Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?

Son dakika haberi... 2021 yılında da ödenmeye devam eden kısa çalışma ödeneği 30 milyar lira ödeme yapılmasının ardından Mart'ta bitiyor. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Çalışanın hakları neler? İşverenin hakları neler? ekonomi müdürü canlı yayınında anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?

2021 yılında da ödenmeye devam eden kısa çalışma ödeneği 30 milyar lira ödeme yapılmasının ardından Mart'ta bitiyor. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Çalışanın hakları neler? İşverenin hakları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?

ÇALIŞANIN HAKLARI

- KISA ÇALIŞMA BİTİMİNDE NORMAL ÇALIŞMAYA VE MESAİYE BAŞLAR
- PRİMLERİ 1 AY İÇİN 30 GÜN ÜZERİNDEN YATIRILIR
- MAAŞINI İŞVERENDEN VE SÖZLEŞMESİNDE YAZAN MİKTAR ÜZERİNDEN TAM ALIR
- 17 MAYIS 2021 TARİHİNE KADAR İŞTEN ÇIKARTILAMAZ

Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?

İŞVERENİN HAKLARI

- ÇALIŞANLAR ARTIK GÜNLÜK 7.5 HAFTALIK 45 SAAT ÜZERİNDEN MESAİ YAPAR
- KISA ÇALIŞMANIN BİTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜREYLE PRİM DESTEĞİ ALIR
- BU SÜREDE ÖDEMELER GÜNLÜK 44,72 TL AYLIK 1.341,56 TL OLARAK ÖDENİR
- ÖDEME MİKTARI KÇÖ GÜN SAYISI İLE SINIRLI TUTULUR

Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?

30 GÜNLÜK DESTEK HESABI

- BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50 TL
- İŞÇİ PRİMLERİ TOPLAMI (%20) 715,50 TL
- İŞVEREN PRİMLERİ TOPLAMI (%17,5) 626,06 TL
- TOPLAM DESTEK 1.341,56 TL

Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA