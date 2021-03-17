Kısa çalışma ödeneği Mart’ta bitiyor! Peki sonra ne olacak?

2021 yılında da ödenmeye devam eden kısa çalışma ödeneği 30 milyar lira ödeme yapılmasının ardından Mart'ta bitiyor. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? Çalışanın hakları neler? İşverenin hakları neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.