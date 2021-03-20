Esnafa nefes aldıracak hamle! Faizsiz 18 ay taksit müjdesi

SABAH'ın soruların yanıtlayan TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, kredi faiz oranının değişmediğini ve yüzde 4-4.5 arasında aynı kaldığını belirterek, "Esnafımızın aldığı kredilerde üç taksidini ödeyemeyenler bu fırsattan yararlanamıyor. Pandemi de devam ettiği için haliyle esnafımızın ödeme gücü yerine gelmedi. Bu nedenle biz de esnafımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık yaptık" dedi.