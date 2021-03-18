Son dakika: Kira geliri olanlar dikkat! Beyanname için son tarih 31 Mart

Kira gelirleri için hangi mükelleflerin beyanname vereceği de belirlendi. Buna göre, beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret mükelleflerden, bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri 2020 yılı için belirlenen istisna tutarı olan 6 bin 600 lirayı aşanlar beyanname verecek. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri çıkması halinde, bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmuyor.