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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Kredi faizleri düşecek mi? 18 Mart banka banka ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika: Kredi faizleri düşecek mi? 18 Mart banka banka ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... Bankaların ? Herhangi bir sebepten dolayı kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklandı. Bu gelişmelerin ardından bankaların kredi faizlerinde değişiklik olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, kredi faizleri düşecek mi? 18 Mart banka banka ihtiyaç, taşıt, ne kadar? İşte cevaplar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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Son dakika: Kredi faizleri düşecek mi? 18 Mart banka banka ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Son dakika... ? Ev ya da otomobil almak isteyenler ile ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardı. Bu gelişmelerin ardından gözler bankaların faiz oranlarına çevrildi. Peki, kredi faizleri düşecek mi? 18 Mart banka banka ihtiyaç, taşıt, ne kadar? İşte merak edilenler...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, bankaların kredi faizlerinde değişiklik olup olmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bankalar tarafından kredi faizleri ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

MERKEZ BANKASI, POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 19'A YÜKSELTTİ

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanıyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

Garanti bankası güncel kredi faiz oranları şöyle:

İhtiyaç kredisi: 2.02

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.41

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Akbank güncel kredi faiz oranları şöyle:

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.43

Konut kredisi: 1.34

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

TEB güncel kredi faiz oranlar şöyle:

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.38

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

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