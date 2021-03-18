Son dakika... Kredi faizleri düşecek mi? Ev ya da otomobil almak isteyenler ile ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den yüzde 19'a çıkardı. Bu gelişmelerin ardından gözler bankaların faiz oranlarına çevrildi. Peki, kredi faizleri düşecek mi? 18 Mart banka banka ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte merak edilenler...

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, bankaların kredi faizlerinde değişiklik olup olmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bankalar tarafından kredi faizleri ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

MERKEZ BANKASI, POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 19'A YÜKSELTTİ

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.