Ev sahipleri dikkat! Değerli konut vergisinde son dakika gelişmesi! Kim ne kadar vergi ödeyecek? Beyanname dönemi...

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren değerli konut vergisinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi beyan dönemi başladı. Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek. Buna göre, bu yıla ilişkin beyannamelerin 20 Şubat'a kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle söz konusu süre 22 Şubat Pazartesi günü dolacak.

Giriş Tarihi: 11.02.2021 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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