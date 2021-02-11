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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ev sahipleri dikkat! Değerli konut vergisinde son dakika gelişmesi! Kim ne kadar vergi ödeyecek? Beyanname dönemi... Ev sahipleri dikkat! Değerli konut vergisinde son dakika gelişmesi! Kim ne kadar vergi ödeyecek? Beyanname dönemi... Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren değerli konut vergisinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi beyan dönemi başladı. Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecek. Buna göre, bu yıla ilişkin beyannamelerin 20 Şubat'a kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle söz konusu süre 22 Şubat Pazartesi günü dolacak. Giriş Tarihi: 11.02.2021 09:28
Son dakika... Değerli konut vergisinde kim ne kadar ödeyecek? Milyonlarca ev sahibi için yeni bir vergi dönemi başladı. 15 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi Uyuglama Genel Tebliği'nin ardından detaylar merak ediliyordu. Beyan döneminin başlamasının ardından ev sahipleri tarafından konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, kim ne kadar vergi ödeyecek? Ödeme süreci nasıl olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için verilecek. "Mesken nitelikli taşınmazlar" ise mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşanlarda her bir bağımsız bölümü ifade ediyor.
Bu bölümler, vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecek. Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığının değerlendirilmesinde, kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacak. Bina vergi değeri, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilecek.
SÜRE NE ZAMAN BİTİYOR?
Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili yılın şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verecek.
Buna göre, bu yıla ilişkin beyannamelerin 20 Şubat'a kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle söz konusu süre 22 Şubat Pazartesi günü dolacak.
E-BEYANNAME DÖNEMİ BAŞLADI
Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ile sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebilecek. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, buna eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilecek.