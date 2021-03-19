Diyetisyen soygunu!15 dakikalık görüşme en az 200 TL

EN PAHALISI BAĞDAT CADDESİ

Seans ücretleri, diyetisyenlerin muayene semtlerine göre de değişti. En pahalı semtler Nişantaşı ve Bağdat Caddesi'ydi. Kadıköy'de faaliyet gösteren bir diyetisyenin paket ücretleri şöyleydi: Ayda 4 görüşme yapılıyor. 1'i muayene 3'ü kontrol.