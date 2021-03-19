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Diyetisyen soygunu!15 dakikalık görüşme en az 200 TL

Diyetisyen fiyatları dudak uçuklatıyor. Pandemiyle birlikte milyonlarca insan eve kapandı. Hareketsizlik ve kalitesiz beslenme nedeniyle kilolar arttı. Yaz aylarına sayılı günler kala özellikle kadınları kilo verme telaşı sardı. Diyetisyenlere talep arttı. 1-3-6 aylık periyotlarla zayıflama programı yapan diyetisyenlerin seans ücretleri 250 liraya kadar çıktı. Sosyal medyada, ücretlere tepki yağdı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Diyetisyen soygunu!15 dakikalık görüşme en az 200 TL

Pandemiyle birlikte milyonlarca insan eve kapandı. Hareketsizlik ve kalitesiz beslenme nedeniyle kilolar arttı. Yaz aylarına sayılı günler kala özellikle kadınları kilo verme telaşı sardı.

Diyetisyenlere talep arttı. 1-3-6 aylık periyotlarla zayıflama programı yapan diyetisyenlerin seans ücretleri 250 liraya kadar çıktı. Sosyal medyada, ücretlere tepki yağdı. "Tıp diplomaları bile yok. Seans başına profesör maaşı alıyorlar" diyerek tepki yağdı.

TAKSİT YOK
Paket ücretleri tavan yapan diyetisyenler, ödeme yöntemlerinde de kendi kurallarını belirledi. Ücretlerin ödemesinde kredi kartı ve taksit imkanının olmadığını söyledi.

BOŞ RANDEVU YOK
Sosyetik isimlerin tercih ettiği bir kadın diyetisyenin seans ücreti cep yaktı. Yalnızca tek bir görüşmede bile 500 TL para alındı. En yakın randevu, bir ay sonraydı.

YENİ TREND ONLİNE
Pandemiyle birlikte diyetisyenler online diyetlere başladı. Paketlerin ücretleri baharın gelmesiyle arttı.

4 görüşme 1 aylık 320 TL
6 görüşme 2 aylık 480 TL
8 görüşme 3 aylık 640 TL


10 görüşme 4 aylık 800 TL
12 görüşme 5 aylık 960 TL
14 görüşme 6 aylık 1100 TL

EN PAHALISI BAĞDAT CADDESİ
Seans ücretleri, diyetisyenlerin muayene semtlerine göre de değişti. En pahalı semtler ve 'ydi. 'de faaliyet gösteren bir diyetisyenin paket ücretleri şöyleydi: Ayda 4 görüşme yapılıyor. 1'i muayene 3'ü kontrol.

1 AYLIK BİN 500
3 AYLIK 4 BİN
6 AYLIK 7 BİN 500

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