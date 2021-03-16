Almanların tercihi Türkiye oldu! İlk 5'e girdi





50.5 MİLYON ALMAN SEYAHAT ETTİ



2020'de Almanya'da yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bu ülkede yaşayan yabancılar hariç 50.5 milyon seyahat gerçekleştiğini söyleyen Yavuz, yüzde 30 düşüşe rağmen korona gölgesinde 50 milyon seyahatin dünyada çok az ülkede gerçekleştiğini kaydetti. Seyahat edenlerin kişi başı 892 Euro harcadığını belirten Yavuz, seyahatlerin yarıya yakını ülke içinde ve kısa süreli olduğu için kişi başı harcamanın 1000 Euro'dan aşağıya düştüğünü açıkladı.



2020 YILINDA ALMANLAR EN ÇOK NEREYE GİTTİ?



2020'de Almanların neredeyse yarıya yakınının araba veya karavanıyla kendi ülkesinde seyahat ettiğini belirten Yavuz, "Almanya tarihinde ilk kez iç turizm toplam seyahat edenlerin yüzde 45'ine gelmiş. Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz hattındaki 9 ülkeye, 10 milyon Alman seyahat etmiş. Bizim bulunduğumuz Kuzey Afrika'yı da kapsayan hat üzerinde 3 milyon, 9 milyon kişi de Avrupa'nın diğer ülkelerine seyahat etmiş. Böylesine bir dönemde gözünü karartıp çok uzaklara giden 2 milyon Alman mevcut. Korona salgınında Almanya'da yurt dışı seyahati 24,4 milyon azaltmış" dedi.