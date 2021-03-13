İngiltere'den sonra gözler Rus turistlere çevrildi! Putin duyurdu

Güney Ege'nin bu yıl en fazla Rus turist beklediğini belirten Bülbüloğlu, "Geçen yıl da en çok Rus turist ağırladık. Salgından önce de en çok Rus turist geliyordu. Rusya'dan yapılan açıklama çok yerinde ve beklediğimiz bir şey. Rusya'yı ana kaynak pazar olarak görüyoruz. Bu sene de 40'tan fazla şehirden Rus turist bekliyoruz. Şu an bile Rus turist sayımız çok iyi. Çok olumlu ve güzel bir gelişme. Nisan sonu itibarıyla Rus misafirlere kapılarımızı açmış durumda olacağız." ifadelerini kullandı.

Salgının başladığı yıl içinde güvenli turizmi örnek şekilde yaptıklarını vurgulayan Bülbüloğlu, geçen yıla göre avantajlı olduklarını, bu sene de güvenli turizmle daha iyi bir sezon amaçladıklarını dile getirdi.

"PUTİN'İN AÇIKLAMASI BÖLGEYİ HAREKETLENDİRECEK"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de Rusya'dan gelen açıklamaların artışta olan Rus turist sayısını daha da arttıracağına işaret etti.