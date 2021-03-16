İkinci el cep telefonlarındaki yeni dönem vatandaşı da esnafı da memnun etti

Tarhan, "Ucuza sattığımız için daha çok satış yapacağız. Telefonların kimlik doğrulaması yapılacak. Kayıp- çalıntı gibi ihtimallere dikkat ediyoruz. Belirlenen prosedürlere bağlı kalarak telefonları alacağız. İsrafa karşıyız. Bunun yıllardır peşindeydik. Çok şükür şu anki sistem sayesinde, cep telefonları çöpe gitmeyecek" diye konuştu.