Nefes aldıracak tüneller için geri sayım! Balıkesir-İzmir kara yolunda ulaşım süresi kısalacak!

Günde yaklaşık 1 metrelik ilerleme sağlanan proje, Gelibolu şehir geçişinden başlıyor. Eceabat Çevre Yolu'dan devam edilerek Kilitbahir'de sona erecek 47,5 kilometrelik güzergahın 14 kilometrelik bölümü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırları içinde bulunuyor.

Güzergah, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, anıt, yazıt, siper bulunan, ülkenin ve milli benliğin dünya kamuoyuna tanıtımı bakımından da çok önemli olan tarihi alana bağlantı sağlaması dolayısıyla önemli işlev görecek.