Altın ve dolar yükselecek mi? Dolar kuru ve altın için çarpıcı tahmin
Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gramı dün aştığı 420 lira seviyesinin üzerinde yeni güne start verdi. Çeyrek altın da 700 lirayı gördü.
Geçen hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı.
Kur dün güne ise 7.54 seviyesinde başlamış, sonrasında yükselişini sürdürmüştü. Dolar/TL yeni güne 7.75 seviyesinde başladı. İşte piyasalardaki son durum.
Milliyet'in haberine göre; Brent petrolün varil fiyatı 71 dolara çıkarak haftaya hızlı başladı. Suudi Arabistan'ın en büyük ham petrol terminallerinden Ras Tanura'ya yapılan saldırı bu yükselişte etkili oldu. Ras Tanura petrol terminali, küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılıyor.
Saldırıda herhangi bir zarar gerçekleşmedi. Ancak petrolün 14 ayın zirvesine tırmanmasına neden oldu. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvilleri yükselişte ve küresel bazda dolar talebi artıyor.
Societe Generale, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirileri için yıl sonu tahminini 50 baz puan artırarak yüzde 2'ye çıkardı. Dolar Endeksi (DXY) 92.183'le 14 haftanın en yüksek seviyesini, dolar/TL ise 7.70'in üzerini gördü.
DENGELER DEĞİŞECEK
Oldukça hareketli bir dönem yaşanacağını görüyoruz. Aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte piyasalarda dengeler değişecektir. Böylesi bir ortamda güvenli liman olarak görülen enstrümanlar ilgi görmeye devam edecek. Ülkeler enflasyonla mücadele için faizleri artırmak zorunda kalacak. Bu da yeni fiyat dengelerinin oluşmasına yol açacaktır.
Hafta sonu, uzun bir süredir beklenen 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi ABD'de Senato'dan geçti. Paket piyasalarda bir rahatlamaya neden olsa da enflasyon kaygılarını gündemde tutacağı için temkinli değerlendiriliyor.
Artan kaygılar risk primini tırmandırdı. Türkiye'nin CDS'i 338 baz puana çıkarak 2021 yılının zirvesine ulaşmış oldu.
BORSA, DOLAR VE ALTIN...
Borsada BIST 100 Endeksi 1.542 seviyesinde. Dolar kuru 7.65 TL, faiz 16.14 ve altının onsu 1.687 dolar seviyesinde bulunuyor. Borsada sıkışık seyir devam edecek. 11 Mart'a kadar 100 şirket bilanço açıklayacak. Açıklanan bilançolarla hisse bazlı hareketler yaşanacak.
Dolar kurunda 7.54 seviyesinin üzerinde 8'e kadar güçlü direnç yok. Geri çekilmelerde 7.54 izlenecek. Gram altında ise dolar kuruna bağlı iyimserlik sürecek. Uzun vadede altının onsunun da yön değiştirmesi fiyatları destekleyecek.
YABANCININ FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Deutsche Bank ve Rabobank, 100 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Societe Generale, para politikasının mümkün olabildiğince basit tutulması ve dağınık düzenleyici müdahalelerden kaçınılması gerektiğini ifade ediyor.
200 baz puanlık faiz artışı beklentisinde olanlarsa TCMB'nin ileride 400 puanlık faiz artışından kaçınmak için mart toplantısında 200 baz puanlık faiz artışı yapabileceğini dile getiriyor.