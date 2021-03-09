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Altın ve döviz kaybettirdi! Borsa kazandırdı

A Haber
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Giriş: 09.03.2021 10:26
Güncelleme:09.03.2021 10:32
Son dakika ekonomi haberi... Şubat ayında döviz kaybettirdi. Altın da yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Peki son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? Borsa ne durumda? Dolar düşecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika ekonomi haberi... Şubat ayında döviz kaybettirdi. Altın da yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Peki son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? Borsa ne durumda? Dolar düşecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Altın ve dolar yükselecek mi? ALTIN VE DOLAR YÜKSELECEK Mİ?

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