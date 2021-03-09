Altın ve döviz kaybettirdi! Borsa kazandırdı

Son dakika ekonomi haberi... Şubat ayında döviz kaybettirdi. Altın da yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Peki son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? Borsa ne durumda? Dolar düşecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika ekonomi haberi... Şubat ayında döviz kaybettirdi. Altın da yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Peki son durum ne? Altın fiyatları ne kadar? Borsa ne durumda? Dolar düşecek mi? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.