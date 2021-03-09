09 Mart 2021, Salı
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Cumhurbaşkanlığı’ndan dikkat çeken ekonomi raporu! Türkiye’nin risk primi geriliyor

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 yılının son çeyreğindeki ekonomik gelişmeleri inceledi. ’nin eylül ayında 533 baz puan olan risk priminin şubat ortasında 284 puana kadar gerilediğine dikkat çekildi. Hazırlanan raporda “Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerde 2021 yılında cari açık kaynaklı finansman açığının azalacağı öngörülmektedir” tespiti yapıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Cumhurbaşkanlığı’ndan dikkat çeken ekonomi raporu! Türkiye’nin risk primi geriliyor

'nın 2020 yılının son çeyreğindeki ekonomik gelişmeleri incelediği raporda 'nin ana ticaret ortakları arasında yer alan ile arasındaki Anlaşmasının ticari ilişkilerdeki belirsizliği çözdüğü belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan ve Brexit'in ticaret üzerine olumlu etki yaratmasının beklendiği kaydedildi. Raporda, Türkiye'nin de içinde olduğu gelişmekte olan ekonomilerin kredi temerrüt takas risk primini ifade eden primlerinde düşüş olduğu vurgulanarak, ekonomiyle ilgili şu tespitlere yer verildi:

"2020 yılı sonu itibarıyla bir çok gelişmekte olan ekonomin CDS spreadleri gerilemiş ve 100 baz puanın altına inmiştir. Türkiye için ise Eylül ayı sonunda 533 baz puan olarak gerçekleşen söz konusu spread, yıl sonunda 304 baz puana, 2021 Şubat ayı ortasında ise 284 puana gerilemiştir. Küresel ticaretin toparlanma eğilime rağmen halen zayıf seyretmesi ve salgının ekonomik faaliyet üzerindeki etkileri gibi faktörler dikkate alındığında, birçok gelişmekte olan ekonominin 2021 yılında cari işlemler açığı kaynaklı finansman açığının azalacağı öngörülmektedir.

PETROLDE RİSKLER MEVCUT

'ın tek taraflı arz kesintisi, 2021 yılı ilk yarısında küresel petrol piyasasında dengenin beklentilerden daha sıkı olacağına işaret etmektedir. OPEC ülkelerinden gelen düşük arz beklentilerinin yanı sıra küresel petrol talebinde toparlanma beklentileri birlikte değerlendirildiğinde, gelecekte petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü risklerin mevcut olduğu değerlendirilmektedir."

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