Cumhurbaşkanlığı’ndan dikkat çeken ekonomi raporu! Türkiye’nin risk primi geriliyor

"2020 yılı sonu itibarıyla bir çok gelişmekte olan ekonomin CDS spreadleri gerilemiş ve 100 baz puanın altına inmiştir. Türkiye için ise Eylül ayı sonunda 533 baz puan olarak gerçekleşen söz konusu spread, yıl sonunda 304 baz puana, 2021 Şubat ayı ortasında ise 284 puana gerilemiştir. Küresel ticaretin toparlanma eğilime rağmen halen zayıf seyretmesi ve salgının ekonomik faaliyet üzerindeki etkileri gibi faktörler dikkate alındığında, birçok gelişmekte olan ekonominin 2021 yılında cari işlemler açığı kaynaklı finansman açığının azalacağı öngörülmektedir.