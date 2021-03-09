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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda!

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

Bakan Selçuk "Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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