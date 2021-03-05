Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret Türk lirası ile olmalı

Pekcan, Türkiye ile KKTC iş dünyalarının karşılıklı görüştüğünü belirterek "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması"nın bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini, gümrüklerdeki iş birliği konusunda Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

Bugün iş dünyasıyla görüşmesinde bir koşul ileri sürdüklerini hatırlatan Pekcan, "Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret Türk lirası ile olmalı, Türkiye ile KKTC arasındaki ticarette dolar konuşulmamalı. Bakın o zaman KKTC'nin Türkiye'ye ihracatı ne kadar artıyor. Bu önemli bir konu, her iki tarafın ticareti menfaatleri açısından da son derece anlamlı." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan'a, ziyaretleri sırasında, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ve KKTC'den bazı STK temsilcileri eşlik etti.