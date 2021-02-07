PANDEMİ VE AŞI

Koronavirüs burayı da kasıp kavuruyor. Güney Kıbrıs'ta büyük vakalar vardı. Oradan buraya gelmiş olabilir. Tam kapanmaya gittik. Ama bizim için zor. Burası büyük ölçüde turizme, öğrencilere ve inşaat sektörüne bağlı. Türkiye'den 40 bin, AB'den 4 bin 500 doz aşı alabildik. 500 bin doz aşı bulabilirsek yavaş yavaş açılmaya başlarız. Bize umut veren Türkiye Cumhuriyeti'dir.

ANADOLU'DAN SU

Kıbrıs, kurak bir ada. Türkiye'den suyun gelmesi öyle bir moral, öyle bir itici güçtür ki size anlatamam. KKTC'nin değerine değer katmıştır.

KIBRISLI TÜRK SAYISI

Ada'da 500 bine yakın nüfus var. Ama 300 binden fazla Kıbrıslı İngiltere'ye göç etti. En az o kadar Kıbrıslı Türk de Türkiye'de. Avustralya ve Kanada'da varlar. Bizim arkamızda milyondan fazla Kıbrıs kökenli Türk söz konusudur. Ama arkamızda Türkiye'nin desteği olmasa, güvenlik başta olmak üzere temel meselelerde kolay kolay mücadele edemeyiz.

İÇERİDE DURUM

Muhaliflerimiz var ama bizim gibi düşünenlerin sayısı ebette daha fazla. Burada altyapıyı, hayat standardını geliştirerek halkımızın desteğini canlı tutabilmemiz lazım. O bakımdan Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var. Ada'yı, Türkiye'ye anlatırken kendi halkımıza da anlatmak durumundayız.