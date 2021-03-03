Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem marketlerdeki fiyatları, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Şubat ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son gelişmeler...

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar %0,98 ile eğlence ve kültür ve %0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,00 ile sağlık, %2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,92, aylık %0,79 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti.

ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.