02 Mart 2021, Salı
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 5 Mart’ta hesaplara yatacak

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 5 Mart’ta hesaplara yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

"ŞUBAT AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK"
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

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